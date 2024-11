Ruben Amorim devra faire plus avec moins à Manchester United

En mode Barnier.

Officialisé coach de Manchester United le 1er novembre, Ruben Amorim devra faire des miracles avec un budget serré. Selon The Telegraph, fini les folies d’Erik ten Hag et ses 600 millions de dépenses en deux ans et demi. Place à la débrouille pour réveiller un effectif en pleine crise de confiance, cloué à une 13e place peu flatteuse en Premier League, tout en remettant de l’ordre dans des finances en chute libre.

Prendre le temps de trier ses cartes

Pas de précipitation pour remanier l’effectif. La direction laisse le temps au coach portugais de jauger son effectif avant de trancher. Qui reste, qui part ? Amorim doit d’abord voir qui peut s’adapter à sa patte tactique avant de se projeter sur le mercato estival. Dans la liste des cas à gérer : Christian Eriksen, Viktor Lindelöf et Jonny Evans, tous en fin de contrat en juin, tout comme Maguire et Amad Diallo, qui ont cependant une option pour rester une année de plus. Casemiro et Tyrell Malacia, eux, entameront leur dernière année en juillet, avec aussi une petite clause « bonus d’un an ».

Mais la direction veut miser sur un coaching aux petits oignons pour révéler des joueurs comme Rasmus Højlund ou Mason Mount, censés briller dans un système qui leur colle enfin à la peau. Amorim, connu pour ses systèmes en 3-4-2-1 ou 3-4-3 qui ont fait sa renommée au Sporting, devra jongler avec des retours de blessure attendus (Luke Shaw, Harry Maguire) et quelques incertitudes (Lisandro Martínez). Avec une qualification pour la Ligue des champions encore possible et un compte en banque qui souffre, le coach de 39 ans a passé un premier message aux supporters : son équipe jouera « sans peur ».

Reste à voir si United peut encore faire peur à qui que ce soit.

