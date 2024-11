Diego Simeone va vivre un moment très particulier ce week-end

700.

C’est plus qu’un chiffre. C’est un symbole, une empreinte laissée par Diego Pablo Simeone sur la Liga et, surtout, sur l’Atlético de Madrid. Ce week-end, le men in black deviendra le premier entraîneur à atteindre 700 matchs à la tête d’une même équipe espagnole toutes compétitions confondues.

Les chiffres du Cholismo

Depuis son arrivée en décembre 2011, le Cholo a profondément changé l’Atlético. 699 matchs plus tard, son palmarès est un modèle de constance : 412 victoires, 156 nuls et seulement 131 défaites, soit un win-rate (pour les bilingues) de 59%, selon OptaJose.

Et que dire des chiffres derrière ces stats ? 1 166 buts marqués, 576 encaissés et, surtout, 326 clean sheets. Oui, 46% de matchs sans avoir pris de but. Simeone a décidément transformé le Vicente-Calderón, puis le Metropolitano, en forteresses imprenables. Sous son règne, défendre n’a jamais été une option, mais un art. « Partido a partido » est devenu une philosophie, un tatouage mental pour tous les Colchoneros.

Alors, quand il foulera le terrain pour son 700e match, contre Alavés samedi à domicile, on pensera à sa magnifique citation : « Dans la vie, il y a deux choses qui ne peuvent être changées, ta mère et ton équipe. »

