Fernando Torres de retour à Liverpool pour apprendre le métier d’entraîneur

El Niño retourne à l’école.

Depuis qu’il a raccroché les crampons en 2019, Fernando Torres a un objectif en tête : devenir coach. Pour cela, l’Espagnol de 40 ans est reparti tout en bas de l’échelle, là où tout a commencé pour lui. Il entraîne aujourd’hui les U19 de l’Atlético de Madrid, avec succès, puisque ses jeunes sont en tête de leur groupe. Après le match caritatif de samedi dernier, l’ex-goleador est de nouveau attendu à Liverpool en ce week-end de Pâques.

Cette fois, pas question de jouer, mais plutôt de se former : d’après Marca, Fernando Torres va se rendre au Training Center des Reds pour prendre des conseils auprès d’un expert en la matière. Sous la houlette de Jürgen Klopp, l’ancien attaquant des Reds va parfaire ses connaissances tactiques et acquérir des connaissances qui pourraient lui permettre de coacher au plus haut niveau. Avec, en ligne de mire, l’espoir de fou de revenir coacher un jour son club formateur.

Bientôt un nouvel adepte du contre-pressing ?

Liverpool et Manchester United s’unissent pour sensibiliser aux drames comme Hillsborough