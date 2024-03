Touché par un cancer, Sven-Göran Erikssen réalise son rêve d’entraîner Liverpool

Les poils.

Lors d’un match caritatif entre les légendes de Liverpool et celles de l’Ajax Amsterdam ce samedi, Sven-Göran Eriksson a réalisé son plus grand rêve : entraîner Liverpool. Avant la rencontre, l’ex-sélectionneur de l’Angleterre (2001-2006) de 76 ans, atteint d’un cancer du pancréas, a été ovationné par le stade d’Anfield, plein à craquer, avec en fond le mythique You Will Never Walk Alone.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Si son équipe, composée notamment de Jerzy Dudek, Martin Škrtel, Steven Gerrard et Fernando Torres, a dominé les Ajacides grâce notamment à des pions d’El Niño et de Djibril Cissé (4-2), l’essentiel était ailleurs pour le Suédois : « C’est comme un rêve. Quand j’étais entraîneur, j’ai toujours rêvé de Liverpool, mais ça ne s’est jamais fait, a relaté Eriksson. Ça a été proche une fois, des discussions ont eu lieu il y a plusieurs années. Ça ne s’est jamais fait. Mais maintenant ça se fait ! »

Believe, croire en nos rêves.

