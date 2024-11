Jamie Carragher trouve les propos de Mohamed Salah « égoïstes  »

L’amour du maillot.

Après la victoire face à Southampton (3-2) ce dimanche, Mohamed Salah, auteur d’un doublé salvateur, affirmait ne pas avoir reçu d’offre de prolongation de la part de Liverpool, en glissant au passage se sentir « plus à l’extérieur qu’à l’intérieur » du club. Un discours jugé « égoïste » par l’ex-joueur de Liverpool, Jamie Carragher, visiblement agacé par la sortie médiatique de l’Égyptien.

"I am very disappointed with Mo Salah" 😯@Carra23 was not impressed with Mohamed Salah's interview after Liverpool's trip to Southampton. pic.twitter.com/Ny55o19yAm

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 25, 2024