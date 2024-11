Une nouvelle ligue de streamers et de stars du foot débarque en Grande-Bretagne

Quand ton album Panini rencontre ton feed Tiktok

C’est officiel, la Baller League s’installe au Royaume-Uni et aux États-Unis et promet un spectacle de futsal sous stéroïdes. Après un carton en Allemagne, cette compétition de foot à six, inventée par Mats Hummels et Lukas Podolski, débarque avec des vieilles gloires du foot, des stars du web et des règles sorties d’un brainstorming d’un gamin de 14 ans sous quatre Monster. Let’s go.

Lineker, Figo, Pirès et… IShowSpeed

Pour son premier job post-Match of the Day, Gary Lineker quitte les plateaux télé pour enfiler le costume d’entraîneur dans cette nouvelle ligue, comme rapporté par le DailyMail. Il sera accompagné d’Alan Shearer et Micah Richards, histoire de ramener une dose de banter. Du côté des stars du ballon rond, on retrouve John Terry, Luís Figo, Freddie Ljungberg, Jens Lehmann et Robert Pirès. En gros, ton album Panini 2005 reprend vie.

Ronaldinho a déjà dit oui pour la version US. Mais les vraies stars du show, ce sont les YouTubers et streamers KSI et IShowSpeed. Les boss de YouTube et de Twitch sont l’équivalent de Squeezie sous crack (qui lui-même est l’équivalent de Michel Drucker pour les GenZ).

A new era of football has arrived. Baller League UK and Baller League USA – coming 2025. pic.twitter.com/FZK7i5f8Tp — BallerLeague (@BallerLeagueUK) November 25, 2024

Les règles sont simples : des matchs en format 6 contre 6 se déroulent sur un terrain intérieur, avec deux mi-temps de 15 minutes. À la fin de chaque période, un twist change la donne : le jeu passe en 3 contre 3, les buts marqués de loin valent double, et les gardiens n’ont plus le droit d’utiliser leurs mains. Enfin, en cas de penaltys, c’est à la MLS : un duel en un contre un démarre depuis le milieu de terrain.

Avec 12 équipes en compétition, les matchs se joueront chaque semaine jusqu’aux play-off finaux en mai 2025, où les quatre meilleures équipes s’affronteront pour décrocher le « Graal ». Les joueurs seront recrutés via des essais un peu partout au Royaume-Uni.

Bref, un tournoi pas comme les autres… ou, en fait, beaucoup comme la King’s Cup.

À vos marques, Peretz, partez