Une page va se tourner pour Gary Lineker

Les adieux du Hervé Mathoux britannique.

Après 25 années de présentation de l’émission Match of the day sur la chaîne BBC, l’ancien international anglais Gary Lineker (63 ans) va tirer sa révérence à l’issue de la saison. L’information a été confirmée par plusieurs médias britanniques ce lundi, confirmant les rumeurs récentes du départ du présentateur vedette du football anglais. À la tête du programme télévisé depuis 1999, Lineker avait récemment déclaré qu’il devrait bien « ralentir à un moment donné ».

Écarté temporairement par la BBC

Selon la presse anglaise, l’ancien joueur du FC Barcelone, de Leicester et de Tottenham notamment continuera d’apparaître dans les programmes football de la BBC, au moins jusqu’au Mondial 2026, écartant certaines rumeurs de revanche du présentateur envers la chaîne, qui l’avait écarté temporairement de l’antenne à la suite de sa prise de position envers le gouvernement conservateur début 2023. L’ancien attaquant des Three Lions devrait pouvoir consacrer davantage de temps dès la saison prochaine à son podcast à succès The Rest Is Football.

