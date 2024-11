Mohamed Salah attend toujours une offre de Liverpool

En Salah d’attente.

Après des années de fidélité et de performances (12 buts, 10 passes décisives en 18 matchs cette saison), Mohamed Salah pourrait bien dire adieu à Liverpool à la fin de la saison. Le gaucher égyptien, dont le contrat expire en juin prochain, n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation. Il n’a pas hésité à dénoncer cette situation après la victoire contre Southampton dimanche dernier. « On est presque en décembre, et je n’ai toujours rien reçu pour rester au club, a confié Salah à une poignée de journalistes qu’il avait lui-même sélectionnés. Je suis probablement plus proche de partir que de rester. » Une sortie rare pour celui qui avait déserté la zone mixte depuis cinq ans. Mais au St Mary’s, Salah a décidé de jouer sa dernière carte : la pression médiatique.

Un amour contrarié

Malgré tout, l’Égyptien n’a pas manqué de déclarer son amour pour Liverpool : « Il n’y a pas de club comme Liverpool, les fans m’adorent et c’est réciproque. Mais finalement, ce n’est pas entre mes mains ni les leurs. » Une rose épineuse à l’intention des dirigeants, qu’il tient pour responsables de cette impasse.

Selon le Daily Mail, les négociations entre Liverpool et l’agent de Salah, Ramy Abbas, auraient commencé. Mais pour l’instant, rien de concret n’a émergé. Avec un salaire annuel estimé à plus de 21 millions d’euros, Salah est le joueur le mieux payé des Reds, loin devant Virgil van Dijk (13 millions). Un détail qui pourrait compliquer les discussions. Tout en sachant que VVD et Trent Alexander Arnold sont eux aussi en fin de contrat cette saison.

Pendant ce temps, sur le terrain, Salah continue de faire ce qu’il sait faire de mieux : renverser des matchs. Dimanche, son doublé dans la dernière demi-heure contre Southampton a permis à Liverpool de prendre huit points d’avance en Premier League.

