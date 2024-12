Mohamed Salah reste flou sur son avenir

En stand-by.

Mohamed Salah est dans une forme monumentale – 17 buts et 13 passes dé’ en Premier League – depuis le début de la saison. Et pourtant, le Pharaon n’est toujours pas fixé sur son avenir, alors que son contrat à Liverpool prend fin en juin.

Salah dans le flou, Arne Slot confiant

Après la victoire éclatante face à West Ham (5-0), l’attaquant des Reds, arrivé en 2017, a été interrogé sur une possible prolongation : « On en est loin. Je ne veux pas mettre des choses dans les médias et que les gens en parlent, mais rien n’a vraiment bougé. »

Mo Salah talks through his excellent performance—and looming contract situation—after a dominant 5-0 win for Liverpool. pic.twitter.com/Az30W71JKC — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 29, 2024

Pas une raison pour se disperser, pour Mo Salah : « Pour l’instant, je me concentre sur l’équipe et j’espère que nous gagnerons la Premier League. » Arne Slot, lui, reste serein, sans oublier que Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold seront eux aussi en fin de contrat dans six mois. « Peut-être qu’il se passe plus de choses dans les médias avec Trent qu’avec les deux autres, a concédé le technicien. Mais je suis vraiment content des trois. »

Ce serait bête de se saborder dans une saison où le titre leur est promis.

