La dernière saison de Salah à Liverpool ?

Maître Salah.

Faut-il commencer à écrire ses Mémoires ? Dans une interview donnée à Sky Sports ce vendredi, Mohamed Salah a laissé planer le doute quant à son avenir à Liverpool. En fin de contrat en juin, l’attaquant de 32 ans a recensé sa Wish list pour 2024 : plus que de remporter la Ligue des champions, il souhaite « gagner la Premier League. C’est ma dernière saison au club, donc je veux accomplir quelque chose de spécial. »

En écoutant l’interview complète, il raconte que le dossier de sa prolongation de contrat n’a pas avancé « Wait and see », ajoute-t-il plus loin. L’annonce n’a donc pas l’air d’être ferme et définitive. « Dans ma tête, je me dis que si je dispute mes six derniers mois ici, qu’est-ce que je voudrais retenir plus tard ? Que j’étais stressé et concerné par mon contrat ? Ou que j’ai passé une saison formidable ? J’ai envie d’avoir ça dans ma tête. » L’attaquant arrivé chez les Reds en 2017 a scoré 17 fois en 18 matchs de Premier League cette saison. Leader, Liverpool est en bonne position pour glaner un deuxième titre de champion en 34 ans.

“It’s my last year in the club” 🗣️ Mohamed Salah gives an EXCLUSIVE update on his future at Liverpool with his contract up in the summer 🚨pic.twitter.com/R2CcSUyKSL — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 3, 2025

Finir au sommet, ce que ni Renaud ni Cristiano Ronaldo n’auront accompli.

Les 10 hommes qui vont faire 2025