Manchester United prolonge Harry Maguire

Un peu d’expérience ne sera pas de trop pour remonter en Premier League une fois relégués.

C’est Rúben Amorim lui-même qui s’est chargé d’annoncer la nouvelle ce vendredi, lors d’une conférence de presse à deux jours du choc face à Liverpool ce dimanche (17h30) : Manchester United et Harry Maguire (31 ans) se sont mis d’accord pour une prolongation de contrat d’un an, liant les deux parties jusqu’en juin 2026.

« Quand vous regardez notre équipe nous manquons de leaders sur le terrain. Harry est un leader, il doit progresser aussi bien sur cet aspect que sur son jeu, donc je suis content que l’aventure continue », a déclaré le technicien portugais.

Ruben has confirmed that the one-year option on @HarryMaguire93's contract will be exercised 🙌#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 3, 2025