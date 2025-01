Jesse Lingard met fin à sa marque de mode à cause d’un endettement

Rappelez à Jesse Lingard qu’il n’est pas Pharrell WIlliams

Ce jeudi, Jesse Lingard a officiellement fermé boutique, comme le rapporte le Sun. L’ancien de Manchester United s’était lancé dans le fashion design en lançant une marque de vêtements à son nom, JLingz Ltd, en juillet 2018, à la veille de la demi-finale de Coupe du monde (perdue) contre la Croatie. Six ans plus tard, l’entreprise a accumulé 276 883 livres de dettes, forçant donc son propriétaire à la placer en liquidation volontaire.

De nombreuses critiques à l’époque du lancement de sa marque

Au-delà du flop économique enregistré par JLingz Ltd, la marque a beaucoup été critiquée au moment de sa création, de nombreuses personnes considérant que Lingard se dispersait et que cela pourrait perturber l’évolution de sa carrière de footballeur. Ce qui n’avait pas cessé quand, en décembre de la même année, il avait organisé une release party trois jours avant un choc contre Liverpool. « Ne lancez pas de marque de vêtements avant le plus grand match de la saison », s’était même agacé Gary Neville.

Au moins, il est plus tranquille à Séoul aujourd’hui.

