Mikel Arteta veut faire « basculer la pièce de l’autre côté »

Qui lui dit que le titre ne se joue pas à pile ou face ?

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement d’Arsenal sur la pelouse de Brighton pour le compte de la 20e journée de Premier League, Mikel Arteta (42 ans) a réagi au titre officieux de meilleure équipe de l’année 2024 « remporté » par les Gunners, qui ont amassé le plus de points en championnat sur l’année civile (85 en 36 matchs). Selon l’entraîneur espagnol, qui regrette toutefois que son équipe n’ait décroché aucun titre, « la différence se fait sur de tout petits détails, mais au bout du compte, nous sommes si près du but qu’il nous suffit de faire basculer la pièce de l’autre côté ».

« Nous devons faire preuve de la même constance, et même d’un peu plus », a complété Arteta, lucide quant au fait « qu’il manque donc quelque chose » à son équipe pour décrocher le titre en Premier League, qui se refuse aux Gunners depuis 2004 et l’année des Invincibles. Actuellement deuxième du championnat à six unités du leader Liverpool, Arsenal serait bien inspiré de gagner à l’Amex Stadium ce samedi pour continuer de croire au sacre national.

Qui sait, Arsenal serait peut-être sacré si la PL se jouait à pierre feuille ciseaux.

