Le record farfelu que pourrait faire tomber Arsenal cette saison

Impossible n’est pas Gunner.

La Premier League a démarré ce week-end et cette saison s’annonce plus passionnante que jamais. Alors que Manchester City est en lice pour un cinquième titre d’affilée, Arsenal a également l’ambition de s’asseoir sur le trône du championnat anglais, après deux saisons de suite à la deuxième place. Et le consultant Jamie Carragher, relayé par The Sun, fait remarquer que les Gunners pourraient bien faire tomber un record au cours de cet exercice, en devenant la seule équipe de l’histoire de la PL à augmenter son total de points cinq saisons d’affilée.

Lors du dernier exercice, Arsenal a fini avec 89 points, soit cinq de plus que lors de la saison 2022-2023. C’était encore une fois mieux qu’en 2021-2022, où les Gunners avaient récolté 69 points. La saison précédente, ils avaient fini huitièmes avec 61 points, soit une augmentation de cinq points par rapport à la saison 2019-2020. Si Arsenal continue sur cette lancée, ils pourraient donc bien atteindre la barre des 90 points en championnat. Seul problème : même avec ça, ils ne seraient pas assurés d’être champions, puisque City a fini champion avec 91 points la saison dernière.

Faire tomber ce record et finir encore une fois deuxième, ça serait la lose de la décennie.

