Bernardo Silva ne croit plus au titre pour Manchester City

« Tout l’art de la guerre est basé sur la duperie. » – Sun Tzu

Manchester City, quadruple champion en titre, semble déjà hors course pour la Premier League. Avec 14 points de retard sur Liverpool, Bernardo Silva a enterré tout espoir au micro de Sky Sports : « Manchester City est complètement hors course pour le titre, c’est indéniable, il est trop tard pour nous. »

Saison en enfer

Sixièmes au classement, deux victoires en dix matchs, un effectif décimé par les blessures, les hommes de Pep Guardiola sont à bout de souffle : « En ce moment, il faut accepter la réalité. Je ne regarde pas Liverpool. Je suis sixième au classement, je ne peux pas me permettre de regarder Liverpool ou Arsenal, a-t-il confié. Je me concentre sur le prochain match pour essayer de prendre trois points. » Pour le milieu portugais, la course au titre, c’est déjà fini pour eux : « On dit qu’on ne peut pas gagner le championnat en janvier, mais on peut le perdre. Cette saison, la réalité, c’est que nous l’avons perdu. »

Prochain défi : sauver les apparences.

La bourde de Pep Guardiola avec Erling Haaland