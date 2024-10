Des joueurs du Zamalek graciés par... le président des Émirats arabes unis

Un petit coup de pouce du voisin.

Le 20 octobre, la demi-finale de la Supercoupe d’Égypte à Abou Dhabi avait terminé en bagarre générale. Deux joueurs du club de Zamalek et le directeur sportif du club, qui venaient juste de se qualifier pour la finale face à Pyramids, s’en étaient pris à des agents de sécurité. Leur sanction est tombée ce mardi, et le tribunal pénal de l’émirat du Golfe, en se basant sur des vidéos qui avaient circulé sur internet, les a condamnés à une amende de 200 000 dirhams (soit 54 000 dollars) et à un mois de prison.

Mais le président des Émirats arabes unis et émir d’Abu Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane, « a émis une directive visant à gracier les accusés impliqués dans le récent incident survenu lors d’un match de football entre les clubs égyptiens de Zamalek et Pyramids », a indiqué l’agence de presse des Émirats arabes unis sur son site internet. Un geste pour « renforcer les liens de fraternité qui unissent les deux nations et leurs peuples ».

Sacrée passe décisive quand même.

