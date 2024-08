Thierry Henry : « Je n'ai pas envie de me réveiller »

Ils vivront les JO à Paris.

La France s’est qualifiée en finale du tournoi olympique masculin de foot, s’assurant ainsi une médaille, une première depuis 40 ans. Forcément, Thierry Henry a fait le show et n’a pas oublié d’exprimer sa joie d’entraîner la bande de Jean-Philippe Mateta, double buteur ce lundi soir face à l’Égypte (3-1) : « Ce sont des fous. On verra de quelle couleur sera la médaille, si c’est argent ou si c’est or. On veut aller chercher l’or, ça va être difficile contre l’Espagne. […] Je suis en train de vivre un rêve, je n’ai pas envie de me réveiller. C’est une soirée extraordinaire, j’ai du mal à réaliser. Je savoure déjà ce soir, ça fait plaisir. »

« Je vais être honnête avec vous, ce qui fait plaisir c’est pour la Team France, car quand tu vois tout le monde prendre des médailles à droite, à gauche, et toi, tu te dis que c’est à nous de ne pas laisser tomber les gars, continue le sélectionneur des Bleuets. Tu n’as pas envie d’être l’équipe qui ne ramène pas une médaille, donc au moins, ça c’est fait. Après on va voir la couleur… » L’équipe de France tentera de décrocher l’or vendredi (coup d’envoi à 18 heures) au Parc des Princes pour empêcher l’Espagne de rafler un nouveau trophée.

Memorable celebration from Thierry Henry as France finally take the lead on Egypt pic.twitter.com/z4LXYwkkWF — Charles Boehm (@cboehm) August 5, 2024

Et puis, l’ancien meilleur buteur des Bleus a lâché une phrase déjà virale : « Petit coucou à la Guadeloupe, à la Martinique, aux Antilles et aux Ulis. »

