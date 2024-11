Andre Onana récompensé par la FIFPRO

Un ange chez les Red Devils.

Comme chaque année, la FIFPRO récompense les joueurs s’investissant dans leur communauté en leur rendant hommage avec des trophées honorifiques. À Manchester United, Andre Onana ne fait pas toujours l’unanimité sur le terrain, mais le gardien reste un mur sur lequel les plus démunis peuvent s’appuyer.

Manchester United est un club connu pour avoir des joueurs ayant le cœur sur la main, comme Marcus Rashford il y a quelques années. C’est donc au tour d’Onana d’être récompensé par la FIFPRO pour ses actions en dehors des terrains. Le portier camerounais s’est vu remettre le prix de l’impact des joueurs, qui consiste à rendre hommage à ceux qui ont essayé d’améliorer la vie des autres. Le plus important : la Fondation Andre Onana va recevoir un chèque de 10 000 dollars, qui servira à financer des opérations chirurgicales pour des personnes issues de milieux défavorisés.

Proud ❤️@AndreyOnana has won the prestigious @FIFPRO Player Impact Award for his inspirational work with his charity 👏🎖️ #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 26, 2024