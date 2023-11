Historique, la Premier League nomme une femme en quatrième arbitre

L’histoire.

Ce samedi midi, dans le cadre de la onzième journée de la Premier League à Londres, pour la rencontre qui opposera Fulham à Manchester United, une femme sera au sifflet pour la première fois de l’histoire de l’élite anglaise. Deux très exactement. Puisqu’en plus de Rebecca Welch qui endossera le rôle de quatrième arbitre, Massey-Ellis sera dans le camion de la VAR en tant qu’assistante. Dans un communiqué, la FA précise que Welch pourrait même devenir arbitre principal : « dans le cas improbable où John Brooks serait dans l’incapacité d’arbitrer la partie en raison d’une blessure, Welch prendra les choses en main et deviendra la première femme à arbitrer un match de Premier League. »

History will be made this weekend as Rebecca Welch becomes the first woman to be appointed as fourth official for a Premier League match

