Au petit trot, le City d'Haaland étrille Fulham, pour les débuts de Doku

Manchester City 5-1 Fulham

Buts : Álvarez (31e), Aké (45e+5), Haaland (58e, 70e, 90e+5) pour City // Ream (33e) pour Fulham

Manifeste de Juanma Lillo pour réhabiliter le diesel.

Sans rendre une copie totalement convaincante, Manchester City a fait preuve d’un réalisme froid contre Fulham pour récupérer la tête du championnat (5-1). Malgré quelques fulgurances de Jérémy Doku, titulaire pour la première fois avec les Citizens, et l’activité de Phil Foden, le champion a ramé pour menacer Bernd Leno.

Julián Álvarez a profité d’un bon ballon d’Erling Haaland pour marquer, sans prendre la peine de contrôler, sur la première frappe cadrée des siens (1-0, 31e). Un avantage de courte durée : l’intervention de Nathan Aké a offert un corner aux Cottagers, et Tim Ream a conclu au deuxième poteau après un arrêt d’Ederson (1-1, 33e). Aké s’est rattrapé en redonnant l’avantage aux Skyblues sur corner, justement, avec une bonne dose de réussite puisque le but a été accordé malgré la présence de Manuel Akanji, hors jeu, sur la trajectoire du ballon (2-1, 45e+5).

Le but polémique de Nathan Aké qui redonne l'avantage à City 🔵 Vous pensez que l'arbitre a eu raison de le valider❓#MCIFUL | #PremierLeague pic.twitter.com/33nyvzg1ME — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 2, 2023

Haaland a planté son 40e but en PL, pour son 39e match, à la faveur d’un contre favorable (3-1, 58e). Luke Harris n’a pas été assez tueur sur une passe en retrait de Raúl Jiménez (60e), et Fulham a laissé passer sa chance. Si Issa Diop a réalisé un superbe tacle dans les pieds d’Álvarez (64e), l’ancien du Téfécé a mal joué le coup lorsqu’il a déstabilisé l’Argentin dans la surface avec une petite charge par-derrière, Haaland transformant le penalty sans trembler dans la foulée (4-1, 70e). Le Norvégien a même signé un triplé sur un centre de Sergio Gómez (5-1, 90e+5). Le champion a terminé la rencontre avec seulement sept tirs, mais cinq cadrés et cinq buts.

Erling Haaland MARTYRISE la défense de Fulham ! 🥵 Premier triplé pour le cyborg cette saison ⚽⚽⚽🤖#MCIFUL | #PremierLeague pic.twitter.com/z5oTWSLarX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 2, 2023

Terrifiant.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker, R. Dias, Akanji, Aké – Rodri (Silva, 76e), Kovačić (Philips, 84e) – Foden (Lewis, 90e), J. Álvarez (Bobb, 90e), Doku (Gomez, 76e) – Haaland. Entraîneur : Juanma Lillo.

Fulham (4-3-3) : Leno – Tete (Castagne, 73e), Diop, Real, Robinson – A. Pereira, Cairney (Harris, 16e), Reed – Wilson (Traoré, 81e), R. Jiménez (Muniz, 81e), De Cordova-Reid (Willian, 73e). Entraîneur : Marco Silva.

