Ronaldinho, Cafu et Adriano font le show au Maracanã pour aider les victimes des inondations

O Variedade Clube do Brasil.

Casting premium au Maracanã de Rio de Janeiro ce dimanche soir : Ronaldinho, Cafu, Adriano, Nenê étaient réunis dans le plus grand stade du pays pour un match caritatif au profit des habitants du Rio Grande do Sul, région durement touchée par de violentes inondations depuis le début du mois de mai. Cette catastrophe humanitaire et climatique a entraîné la suspension du championnat brésilien pour deux journées, la reprise devant avoir lieu ce week-end. Baptisée « Jogo Solidário », la rencontre a donc vu s’affronter les équipes « União » et « Esperança », chacune composée d’anciennes gloires du futebol et de chanteurs brésiliens.

Obrigado a todos que participaram desta festa linda em prol do nosso estado! Gratidão @LucianoHuck e toda a sua equipe. Vamos continuar ajudando! 🙏🏾 pic.twitter.com/rd1YIdKBrK — Ronaldinho (@10Ronaldinho) May 26, 2024

Du haut de ses 44 ans, Ronnie a montré de beaux restes en marquant deux buts, dont un joli enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée. Les 32 000 spectateurs garnissant les travées du Maracanã en ont eu pour leur argent, puisque le match s’est terminé sur le score de 5-5. Joueur du Juventude, situé dans une ville sinistrée, Nenê a dit toute son émotion face à la tragédie que vit le Rio Grande do Sul. « Je suis assez ému parce qu’on a traversé pas mal d’épreuves. Caxias do Sul se situe un peu plus en hauteur, mais avec tant de villes inondées, on se sent angoissé et impuissant, a déclaré l’ancien du PSG. Maintenant, il est l’heure de reconstruire. Je suis fier de pouvoir aider. »

Dans le Rio Grande do Sul, les inondations ont déjà causé la mort de 169 personnes et le déplacement de 581 000 autres.