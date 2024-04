Quand Ronaldinho tourne un clip avec Heuss l’Enfoiré

Artiste reconnaît artiste.

Présent à Paris pour le quart de finale de Ligue des champions opposant le PSG au Barça (2-3) cette semaine, Ronaldinho en a profité pour s’adonner à sa nouvelle passion : la musique. Ce jeudi, il a reçu une invitation un peu particulière. Le rappeur Heuss l’Enfoiré lui a proposé d’apparaître dans le clip de son nouveau single, intitulé « La vie de Roni ». Ce sera aussi le nom de son prochain album, prévu pour cet été.

Sur les réseaux sociaux, on a donc pu voir Heuss et Ronnie en train de causer attablés à un bar, ou encore échanger quelques jongles. Ce caméo sera loin d’être le premier pour l’ancien du PSG et du Barça puisqu’il a l’habitude d’apparaître dans des clips musicaux, comme ceux du rappeur portoricain Bad Bunny ou du chanteur brésilien DJ Dennis. En 2021, il avait même réalisé un single de trap nommé « Rolê Aleatório » (« soirée aléatoire » en VF).

Le plus choquant dans cette histoire, c’est le niveau technique de Heuss l’Enfoiré.

