Ginola, Ronnie... Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot d'avril

Autre temps, autres mœurs. On pouvait en octobre 2002 ôter son maillot sans risquer de prendre un carton jaune. Raison pour laquelle Ronnie ne s’est pas privé de fêter dignement face à ses supporters son doublé pour son premier match face au rival olympien (victoire finale 3-0). Et quelle première ! Un coup franc entre une forêt de guiboles, un pénalty transformé et de la passe aveugle en veux-tu en voilà, Ronaldinho a pris le contrôle du match. Laissant ses adversaires cois, son coach tout à sa joie et sa bouche tout sourire.