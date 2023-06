Maradona, Rossi... Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de juin

Commander ce tirage

Et s’il fallait prendre de la hauteur pour aimer enfin les terrains stabilisés ? Vous savez ceux qui vous râpent les genoux et les cuisses quand on joue dessus et qu’on a le malheur de tomber ou de tenter -malheureux- un tacle. Car il faut bien avouer que cette vue du ciel de ce terrain de football situé en Allemagne, dans la ville de Herne, dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, donne envie. Même elle donne l’impression de jouer sur ces fameux t-shirts Tie & Dye. En vérité, il s’agirait simplement d’un coup de jet d’eau du gardien du stade pour arroser la terre et la dessécher. Épatant.