On a classé les 5 meilleurs et les 5 pires FIFA

FIFA 13

Tout simplement le FOAT (FIFA Of All Time). Sorti le 25 septembre 2012, cet opus est probablement celui qui a offert le meilleur gameplay. Les ajouts du First Touch Control et du Player Impact Engine, qui amélioraient les contrôles de balle ou le physique des joueurs dans les duels, ont été des améliorations majeures dans l’histoire de la franchise. À côté de la jouabilité, aucun ajout d’un nouveau mode de jeu. Mais on s’en fiche, parce que le jeu est génial. Que ce soit en hors-ligne ou en ligne, avec notamment la refonte du Club Pro, impossible de s’ennuyer. Même si on commençait vraiment à basculer de la « simulation de foot » à un jeu très arcade, le rendu restait raisonnable à l’époque.