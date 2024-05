Ligue 1 : les nommés pour le trophée du joueur du mois d’avril dévoilés

Qui succédera à Martin Terrier ?

L’UNFP a dévoilé ce lundi soir la liste des nommés pour le trophée de meilleur joueur du mois d’avril. Il s’agit de l’avant-centre lyonnais Alexandre Lacazette, du buteur marseillais Pierre-Emerick Aubameyang et de l’ailier parisien Ousmane Dembélé.

Ils ont survolé les débats en avril en @Ligue1UberEats et ils sont logiquement nommés pour le Trophée de Joueur du Mois : Messieurs Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette 💫 🗳️ Votez sur https://t.co/7j58y5maif#TropheesUNFP pic.twitter.com/Gz0Nz79bFy — UNFP (@UNFP) May 6, 2024

Auteur de trois buts et deux passes décisives lors des quatre rencontres du mois, le « général », qui guide l’OL vers une remontée fantastique, fait figure de favori. Meilleur buteur de l’Europa League 2023-2024 avec 10 pions, Aubameyang, qui jouera une place en finale face à l’Atalanta jeudi, a également fait trembler les filets à trois reprises (qui plus est face à Lille, Nice et Lens) et délivré une passe dé. De son côté, le « moustique » a encore piqué en claquant un doublé face à Lorient, mais aussi ciré le banc à deux reprises et n’a joué qu’un match en entier.

Faites vos jeux.