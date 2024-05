Pronostic Atalanta OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa (+100€ de bonus offerts en CASH)

Ce jeudi, c’est l’heure de l’énorme affiche de Ligue Europa et nous, on vous propose nos pronostics Atalanta – OM. Pour parier, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL !

Une Atalanta en forme mais pas imbattable

L’Atalanta Bergame vit une fin de saison passionnante puisqu’elle lutte sur tous les tableaux. Sur la scène nationale, les Bergamasques veulent accrocher la 5e place qui leur permettrait de disputer la Ligue des Champions. Depuis lundi et sa victoire difficilement acquise sur la pelouse de la lanterne rouge, la Salernitana (1-2), la Dea occupe justement cette 5e place avec le même nombre de points que la Roma et 1 match en retard. Les hommes de Gasperini ont donc leur destin en main pour décrocher ce fameux strapontin. De plus, l’Atalanta s’est récemment qualifiée pour la finale de la Coppa Italia en dominant la Fiorentina. Sur la scène européenne, la Dea avait réalisé un exploit en quart de finale en dominant Liverpool grâce à un succès à Anfield (0-3), avant de s’incliner à domicile (0-1). L’emporter à Bergame, c’est ce que tentera de faire l’OM ce jeudi après le nul de l’aller (1-1).

L’OM finit bien

Lors de la demi-finale au Vélodrome, les Bergamasques ont bien débuté pour prendre le score en leur faveur avec un but de Scamacca. Par la suite, les hommes de Gasperini ont souffert face aux Olympiens et ont concédé une égalisation logique. Marseille peut même nourrir quelques regrets. Poussé par son bouillant public, le club phocéen a impressionné sur le plan physique, confirmant le rebond observé en Ligue 1. Invaincu sur ses 3 derniers matchs de championnat, l’OM avait presque fait le plein de points à domicile face à Nice (2-2) et Lens (2-1), pour un nul arraché à Toulouse (2-2). A l’inverse de la Dea, Marseille n’a pas disputé de matchs de championnat le week-end dernier en prévision de ce choc.

L’Atalanta privé du Marseillais Kolasinca

Sorti sur blessure au Vélodrome, Kolasinac devrait manquer ce match retour. Obligé d’aligner une équipe compétitive lundi, Gasperini a vu Scamacca et l’entrant Koopmeiners faire la différence. L’OM récupère Gigot en défense centrale, tandis que Gueye, Onana et Garcia manqueront comme toujours les matchs de C3 (non-insrits).

Les compos probables pour Atalanta – OM :

Atalanta : Musso – Djimsiti, de Roon, Scalvini – Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners, Lookman – Scamacca.

OM : Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi, Murillo – Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Merlin – Sarr, Aubameyang.

L’OM rejoint Dublin ?

Avec un peu plus de réussite ou des meilleurs choix, l’OM aurait pu l’emporter à domicile. La barre trouvée par Ounahi ou le face à face d’Aubameyang peuvent rester en travers de la gorge des supporters marseillais. Toutefois, cette rencontre a redonné confiance aux hommes de Gasset qui sont conscients qu’ils peuvent réussir un coup à Bergame. Si l’Atalanta est capable d’être tranchante offensivement, elle laisse également beaucoup d’espaces, ce qui pourrait bénéficier aux Aubameyang, Sarr ou Harit. Moins en verve loin de ses bases cette saison, l’OM pourrait se sublimer lors de cette rencontre et profiter de la fatigue des Italiens pour décrocher une place en finale à Dublin.

