Khephren Thuram : « Je ne suis pas l’héritier de Pogba »

Décidément, on parle beaucoup de la Pioche en ce moment.

De passage en conférence de presse à la veille d’affronter Lille à la Decathlon Arena en Ligue des champions, Khephren Thuram a retrouvé la presse française, quelques mois après son changement de dimension du côté de la Juventus. Forcément, la comparaison avec Paul Pogba a vite été mise sur la table. « Il n’y a pas deux Pogba. Paul reste un joueur magnifique. Je ne suis pas son héritier. J’essaye d’apporter la meilleure version de moi-même. Je ne suis pas à la Juventus pour être comparé », a tempéré l’ancien Niçois.

De son propre aveu de plus en plus « à l’aise » dans le groupe turinois, le milieu tricolore s’avance prudemment sur la route des Dogues, tombeurs du Real et de l’Atlético dans cette C1 : « C’est une bonne équipe qui est joueuse et reste sur de grandes performances. Ils ont des joueurs percutants dans toutes les zones. Ils ont toujours un bon plan de jeu avec un coach qui sait les préparer. Mais nous aussi, on est bien préparés. Actuellement, les Lillois ont confiance en eux avec leurs performances en Ligue des champions. On les respecte comme on respecte les autres équipes. Mais leurs dernières victoires face au Real Madrid et à l’Atlético de Madrid nous poussent à être encore plus vigilants. »

En revanche, pas un mot sur le sorcier Genesio.

