En marquant face à Venise, Lautaro Martinez a mis fin a une folle série

Enfin chez soi.

Lors de la victoire acquise par l’Inter face à Venise, ce dimanche (1-0), Lautaro Martínez a mis fin à une drôle de série en inscrivant le but vainqueur. Malgré la forme étincelante des siens depuis plus d’un an, l’international argentin n’avait plus marqué le moindre but à Giuseppe-Meazza depuis… huit mois.

249 jours sans marquer

Pour l’attaquant de 27 ans, la dernière réalisation à domicile remontait au 28 février, face à l’Atalanta, soit une disette de 249 jours. Une libération pour celui qui, lundi, a terminé à la septième place du classement du Ballon d’or, grâce notamment à la Copa America remportée avec l’Argentine ainsi qu’au nouveau titre de champion décroché par l’Inter en mai. Grâce à son succès du week-end, l’Inter est revenue à un point du leader de Serie A, le Napoli.

Dans la même veine que les 1222 minutes sans marquer pour Karim Benzema en équipe de France entre juin 2012 et octobre 2013.

L’Inter efface Venise et se rapproche du Napoli