Un international égyptien victime d’un arrêt cardiaque en plein match

Le football égyptien retient son souffle.

Lors de la rencontre de ce lundi entre Al-Ittihad Alexandria et le Modern Future FC, Ahmed Refaat, joueur de Future, s’est effondré sur la pelouse à la 89e minute de jeu. Victime d’un arrêt cardiaque, l’ailier gauche a été pris en charge par le staff médical de son club avant d’être rapidement évacué en ambulance vers l’hôpital.

Ahmed Refaat s’est effondré en plein match 😨 Une ambulance est rentré sur le terrain pour l’évacuer On espère rien de grave 🙏 pic.twitter.com/BfgUgrQBil — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) March 11, 2024

Le Future FC a publié un communiqué ce mardi, expliquant que le cœur du joueur de 30 ans s’était arrêté pendant plus d’une heure. L’attaquant a été placé en soins intensifs et serait toujours dans un état instable. Refaat a été international égyptien à sept reprises entre 2013 et 2022, ayant notamment participé à la Coupe arabe de la FIFA 2021 où il avait inscrit deux buts.

