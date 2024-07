Un ancien coéquipier de Mohamed Salah meurt à 31 ans

Ahmed Refaat a succombé à un arrêt cardiaque ce samedi. Âgé de 31 ans, l’international égyptien était notamment passé par Zamalek et Al Ittihad. L’ailier avait particulièrement brillé lors de la Coupe arabe de la FIFA 2021 en marquant deux buts. En mars dernier, il avait été victime d’une crise cardiaque en plein match. Son club, le Modern Sport, a parlé d’une « détérioration sévère de son état de santé » ce samedi. Mohamed Salah lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux en publiant une photo en noir et blanc. « Que Dieu donne du courage à sa famille et à tous ceux qu’il aime », a-t-il écrit.

Mo Salah leads tributes after ex-Egypt team-mate Ahmed Refaat dies aged 31 from heart attack just months after he collapsed on the field during a match https://t.co/HuyccbqCn3

— Mail Sport (@MailSport) July 6, 2024