Le Nigeria bute sur la Guinée équatoriale

Nigeria 1-1 Guinée équatoriale

Buts : Osimhen (38e) pour les Super Eagles // Ibán (36e) pour le Nzalang Nacional

C’est la faute au climat !

Pas inspiré sous la canicule d’Abidjan, le Nigeria n’a pu faire mieux qu’un match nul contre une Guinée équatoriale très solidaire (1-1), pour son entrée en matière. Pourtant, les hommes en vert tentent d’électriser la rencontre lors des premières minutes. Sollicité par Victor Osimhen, Jesús Owono a cependant la main ferme, et le Nigeria retrouve vite sa phase poussive de l’ère José Peseiro. Manquant de vitesse (un comble) et d’intensité, les Super Eagles abandonnent même leur ébauche de pressing et laissent venir le Nzalang Nacional. Le capitaine emblématique, Emilio Nsue, se bat et tire son équipe vers le haut. Incapables de faire preuve de maîtrise, les Nigérians laissent trop de latitude à José Machín, qui trouve Ibán Salvador dans la surface. Esseulé en retrait, l’une des figures de la dernière CAN reprend en une touche, du plat du pied (0-1, 36e).

Douchés, les hommes de Peseiro réagissent toutefois dans la foulée. Ademola Lookman dépose un ballon piqué sur la tête de Victor Osimhen, qui n’a plus qu’à rabattre au fond des filets (1-1, 38e). Le premier but dans une CAN pour le vengeur masqué. Après l’entracte, la physionomie ne change pas. Sur un contre éclair, Zaidu Sanusi s’emmêle les pinceaux et envoie un… centre ou un tir, ou les deux, dans les pieds d’Owono (55e). Le portier équato-guinéen brille dans la foulée devant Osimhen, de la poitrine puis du pied (66e). Enfin, le bomber napolitain manque le cadre de manière inexplicable (77e), face au but. Pas de réalisme, trop de mauvais choix dans la dernière passe, rideau.

Des Aigles avec une bonne tête à finir au bout d’une défense d’éléphant.

Nigeria (4-2-3-1) : Nwabali – Aina (Osayi-Samuel, 83e), Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi (Bassey, 83e) – Onyeka, Yusuf (Aribo, 69e) – Lookman, Iwobi (Onuachu, 90e+4), Moses (Chukwueze, 69e) – Osimhen. Sélectionneur : José Peseiro.

Guinée équatoriale (4-2-3-1) : Owono – Akapo, Obiang, Coco, Ndong – Ganet (Balboa, 74e), Bikoro – Buyla (Adjugu, 75e), Machín (Eneme, 86e), Ibán (Asué, 90e+3) – Nsue. Sélectionneur : Juan Micha.

