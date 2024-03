José Peseiro quitte son poste de sélectionneur du Nigeria

L’aigle s’envole vers d’autres contrées.

Trois semaines après la défaite du Nigeria en finale de la CAN face à la Côte d’Ivoire (1-2), José Peseiro quitte ses fonctions de sélectionneur des Super Eagles. Le Portugais a annoncé lui-même avoir mis fin à son contrat avec la fédération nigériane de football, adressant des remerciements chaleureux à toutes les personnes qui l’ont entouré dans son aventure : « Ça a été un privilège de faire partie de cette famille. Vous nous manquerez, mais nous serons toujours là pour vous, peu importe où vous êtes. Un gros câlin à vous tous. »

Guys, we are thankful; it has been a privilege to be part of this family. We will miss you, but we will always be there for you, no matter where you are. A big hug to all of you.🇳🇬 pic.twitter.com/leuRcJGpUv

— Jose Peseiro (@JosePeseiro) March 1, 2024