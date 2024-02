L’Argentine va finalement jouer ses matchs amicaux aux États-Unis

Messi vs Hong Kong, épisode 3.

Le 4 février, l’Argentine de Lionel Messi affrontait à l’occasion d’un match amical une sélection « all stars » de joueurs de Hong Kong. Cette rencontre a provoqué un scandale d’État, car Messi, blessé n’est pas entré en jeu. Trois jours plus tard lors d’une partie contre le Vissel Kobe au Japon, il est entré en fin de match, provoquant la colère des Chinois. Les champions du monde argentins ont été accusés de vouloir humilier la Chine et ont donc été priés d’aller voir ailleurs pour l’organisation de leurs matchs amicaux.

Le Global Times, journal nationaliste chinois, avait d’ailleurs suggéré un complot politique : « Une théorie est que ses actions ont des motivations politiques, des forces extérieures ont délibérément voulu humilier Hong Kong avec cet incident. » L’Albiceleste devait se rendre en Chine pour jouer deux matchs amicaux, contre le Nigeria à Hangzhou et la Côte d’Ivoire à Pékin. Priée d’aller voir ailleurs par le gouvernement chinois, l’Argentine se rendra donc aux États-Unis pour affronter le Salvador à Philadelphie le 22 mars et le Nigeria à Los Angeles le 26 mars.

#SelecciónMayor El plantel que conduce Lionel Scaloni jugará ante El Salvador y Nigeria en la gira por Estados Unidos de marzo. 📝 https://t.co/ET0Lq7Q2wS pic.twitter.com/Ad8GQO6xuO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 22, 2024

Le foot n’est pas politique, diront certains.