Messi en Asie : une partie de chasse à l'homme-sandwich

Lionel Messi n’a pas joué une seconde lors du match amical contre une sélection All Stars de Hong Kong qui s’est tenu le 4 février dans le plus célèbre port chinois. S’il était bel et bien présent sur place, il est resté sur le banc en raison d’une élongation des ischio-jambiers. Le public (près de 40 000 spectateurs) a peu goûté ce qu’il a considéré comme une arnaque. Il lui avait été promis d’apercevoir l’ancienne gloire du Barça et champion du monde en titre. La seule bonne raison de débourser l’équivalent de 115 euros pour une rencontre de gala de l’Inter Miami qui compte, on s’en doute, peu de supporters dans l’ex-colonie britannique. Le scandale a pris une dimension politique, puisque le ministre des Sports du gouvernement local affirme que Tatler Asia, le promoteur qui avait programmé cette rencontre ô combien rentable, s’était engagé à fournir au moins 45 minutes de la Pulga en crampons et en mouvement. « Avant le début du match, l’organisateur Tatler Asia a réaffirmé que Messi allait jouer en deuxième mi-temps. » En revanche, le contrat comportait bien une exception en cas de blessure. Un quiproquo qui a valu à David Beckham, copropriétaire et figure de proue médiatique de la franchise floridienne, un moment un peu gênant lorsqu’il a remercié une assistance qui le huait abondamment.

#NOW: David Beckham gets booed at the Hong Kong Stadium. pic.twitter.com/xbkt1BfbOf — Jay Ganglani (@GanglaniJay) February 4, 2024

L’ampleur prise par cette affaire peut surprendre. Elle confirme malgré tout le poids du football dans le monde, ainsi que l’aura hors normes de Lionel Messi, dont même le PSG avait bénéficié. Le gouvernement local, « extrêmement déçu », s’est abondement exprimé dans la presse. Le chef de l’exécutif, John Lee, était d’ailleurs présent au stade. Il aurait même tenté de négocier sans succès l’apparition de Messi sur le terrain afin de calmer les fans et de recevoir un trophée. Grand prince, le président-directeur général de Tatler, Michel Lamunière, a annoncé que l’entreprise avait « décidé de retirer officiellement sa demande de subvention gouvernementale ». Alors que le conseil des consommateurs de Hong Kong a récolté de nombreuses demandes de remboursement, pour un montant d’environ 200 000 euros, un long contentieux commercial s’annonce. L’histoire n’est pas complètement bouclée, puisque l’Argentin reste incertain pour la rencontre contre le Vissel Kobe au Japon, prévue ce mercredi à 11h au Japan National Stadium. « Je ne sais pas si je vais pouvoir jouer. Mais je me sens bien mieux et j’espère pouvoir jouer. Aujourd’hui (mardi) dans l’après-midi, nous allons nous entraîner, et je vais essayer. Mes sensations sont meilleures », a tenté de rassurer le Ballon d’or en titre. Demain est un autre jour.

Tournée autour du pot

Un autre aspect mérite d’être souligné. Lionel Messi n’est finalement plus un footballeur. Il en est devenu de son vivant une relique. On ne garde pas le même souvenir du Louvre si, au dernier moment, un gardien du musée explique que la Joconde traîne à la cave pour restauration. Les tournées promotionnelles, notamment en Extrême-Orient, au détriment parfois de la santé des joueurs, ne sont pas une nouveauté. Pelé s’astreignait déjà à participer à de nombreux galas et exhibitions. Toutefois, l’évolution de ce sport, et notamment les formes de sa popularité en Asie, avec l’attrait de son immense marché, en modifient les contours et le sens. Comment ne pas comprendre les spectateurs frustrés de Hong Kong ou du Japon qui ont payé leur place si cher pour entrapercevoir une légende du ballon rond, celle présente sur la jaquette de leur jeu FIFA ou sur leur site de pari en ligne, une icône qu’ils ne risquent plus d’approcher ensuite.

⚽ Lionel Messi, en visite à Hong Kong avec son équipe de l'Inter Miami pour affronter une sélection de Hong Kong en amical, a provoqué la colère des fans venus assister au match en ne jouant pas #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/7wcT5BSEOe — Agence France-Presse (@afpfr) February 5, 2024

L’Inter Miami, en misant sur des noms prestigieux, dont son attaquant de l’Albiceleste, s’inscrit dans cette grande transformation spectaculaire du foot. Le mercantilisme peut aussi déshumaniser le footballeur. La MLS calque autant son modèle sur la NBA que sur la Premier League. Sans Messi, pas de tournée de l’Inter Miami en Chine et au Japon, sinon le quidam préféra toujours Manchester City ou le Real Madrid. Lionel Messi est resté un simple mortel qui ne peut disputer un match blessé, quand tout le monde voulait juste partager sur TikTok une vidéo de l’ange numérique en train de fouler la pelouse…

Lionel Messi est toujours incertain pour le match face au Vissel Kobe