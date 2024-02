Messi interdit de séjour à Hong Kong ?

Ce n’est pas comme ça qu’on en vend, des maillots.

Lors du match amical contre une sélection All Stars de Hong Kong disputé dimanche dernier, Messi n’est pas entré en jeu avec l’Inter Miami. Cette situation l’a placé au cœur d’un miniscandale d’État à Hong Kong, en plus de provoquer la colère des supporters présents dans les tribunes. Pourtant, trois jours plus tard, le champion du monde 2022 est entré en jeu face au Vissel Kobe (0-0, 4 TAB 3), ce qui n’a visiblement pas du tout plu au gouvernement hongkongais.​

D’ailleurs, la principale conseillère du gouvernement de Hong Kong, Regina Ip Lau Suk-yee, s’est empressée de s’exprimer sur X ce mercredi, pour critiquer l’octuple Ballon d’or : « Les Hongkongais détestent Messi, l’Inter Miami et la sombre main derrière eux, pour le camouflet délibéré et calculé infligé à Hong Kong », avant d’ajouter que Messi « ne devrait jamais être autorisé à retourner à Hong Kong. Ses mensonges et son hypocrisie sont répugnants. »

Hong Kong people hate Messi, Inter-Miami, and the black hand behind them, for the deliberate and calculated snub to Hong Kong.https://t.co/jMALNyGASt — Regina Ip Lau Suk Yee (@ReginaIplau) February 7, 2024

Décidément, le fait d’être entré en jeu​ au Japon n’a pas arrangé l’opinion en Chine continentale – à laquelle Hong Kong est rattaché en raison de son statut de région administrative spéciale de la République populaire de Chine. On y apprend notamment que sur le réseau social chinois Weibo – équivalent de X –, Messi a été pris pour cible et qualifié de « soldat impérial japonais ». Cette tournée asiatique a donc viré au fiasco pour le capitaine de l’Albiceleste, qui ne devrait pas retourner de sitôt en Chine continentale.

Heureusement, Leo est enfin prophète en son pays.

