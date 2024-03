Les fans déçus de l’absence de Messi à Hong Kong seront finalement remboursés à 50 %

Voilà de quoi donner des idées aux Parisiens si Enrique ne fait pas jouer Mbappé.

Ils étaient des milliers à s’être déplacés pour voir jouer Lionel Messi au Hong Kong Stadium en février dernier, avant de déchanter en apprenant qu’il resterait finalement sur le banc pour cause de blessure. Ses fans seront finalement remboursés à hauteur de 50 % par l’organisateur de l’événement. Certains d’entre eux avaient déboursé jusqu’à 4 800 dollars hongkongais (570 euros) pour assister à la rencontre de la Pulga. Devant l’ampleur du tollé, l’ancien joueur du PSG avait dû s’expliquer, assurant que son absence à ce match d’exhibition n’était pas liée à « des raisons politiques » et rappelant ses relations « très bonnes et très étroites » avec la Chine. Toutefois, ce remboursement n’aura lieu que si les spectateurs renoncent à poursuivre les organisateurs devant les tribunaux.

Un moindre mal pour les Messix hongkongais, qui ne sont pas près de revoir leur idole.

