Ligue Europa : Manchester United et Francfort s’en sortent, Tottenham et la Roma dos à dos

C’est la folie en Angleterre !

Malmené (et un temps mené) sur sa pelouse par Bodø/Glimt, Manchester United a offert sa première victoire à Rúben Amorim. Un but très rapide d’Alejandro Garnacho et un doublé de Rasmus Højlund pour mater la révolte adverse suffisent au bonheur des Red Devils, désormais douzièmes. Tottenham a cru en sa chance en voyant la Roma se faire refuser trois buts, mais concède finalement le nul, Mats Hummels se rattrapant du penalty concédé en égalisant sur le fil. Les Spurs laissent leur place sur le podium à l’Eintracht Francfort, qui s’est imposé à Midtjylland grâce notamment à un nouveau pion d’Omar Marmoush, sur penalty.

Dans une soirée à dix rencontres, on notera également le précieux succès de la Real Sociedad contre l’Ajax, Ander Barrenetxea ayant réglé la mire dès son premier ballon, avant de laisser Take Kubo rappeler tout son talent balle au pied. Braga a eu besoin de moins de dix minutes pour mettre Hoffenheim au pas, Ferencváros a fait sa loi contre Malmö, et l’Union saint-gilloise l’emporte sur la plus petite des marges un peu plus au nord contre Twente. Dominé à Prague, le Fenerbahçe de José Mourinho a fait le dos rond, égalisé d’un magnifique but d’Edin Džeko, et réussi le gros coup grâce à Youssef En-Nesyri. Le score nul et vierge de la soirée est pour le FCSB et l’Olympiakos.

Il faut bien deux cancres dans cette soirée dingue.

Midtjylland 1-2 Eintracht Francfort

Buts : Collins (48e, CSC) pour Midtjylland // Larsson (7e) et Marmoush (57e, SP) pour l’Eintracht

Twente 0-1 Union saint-gilloise

But : Fuseini (11e)

Ferencváros 4-1 Malmö FF

Buts : Varga (8e SP et 11e), Kady (53e) et Cissé (74e) pour Ferencváros // Botheim (18e) pour Malmö

FCSB 0-0 Olympiakos

Expulsion : Birligea (68e) pour le FCSB

Manchester United 3-2 Bodø/Glimt

Buts : Garnacho (1re) et Højlund (45e et 50e) pour les Red Devils // Evjen (19e) et Zinckernagel (23e) pour Bodo

Real Sociedad 2-0 Ajax

Buts : Barrenetxea (67e) et Kubo (85e)

Braga 3-0 Hoffenheim

Buts : Bruma (2e), Fernandes (8e) et Carvalho (90e+5)

Slavia Prague 1-2 Fenerbahçe

Buts : Chory (7e) pour le Slavia // Džeko (35e) et En-Nesyri (85e) pour le Fener

Tottenham 2-2 AS Rome

Buts : Son (5e, SP) et Johnson (33e) pour les Spurs // Ndicka (20e) et Hummels (90e+1) pour la Roma

L’OL cloue le bec de Qarabağ