L’Inter Miami n’a plus d’entraîneur

La Barcelonite touche à sa fin.

Éliminé des play-offs pour le titre en MLS, l’Inter Miami n’a désormais plus d’entraîneur. Comme l’annoncent les médias américains, Gerardo Martino a en effet décidé de quitter le club pour raison personnelles. Une conférence de presse est prévue ce vendredi pour en donner des précisions. Arrivé en juin 2023, peu avant la signature de Lionel Messi, Martino a remporté la League’s Cup, compétition réunissant les clubs étasuniens, canadiens et mexicains, la Supporter’s Cup, trophée récompensant l’équipe ayant engrangé le plus de points sur une saison régulière (74 points), et a atteint les demi-finale de la Coupe des USA. À 61 ans, celui qui notamment entraîné Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets au FC Barcelone devrait donc faire une pause dans sa vie de technicien.

Tata est parti.

