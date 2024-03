Questionné sur la poursuite de sa carrière, Lionel Messi ne se fixe aucune limite d’âge

À lui non plus, on ne lui parle pas d’âge.TM.

Impossible de savoir quand Messi arrêtera le football, puisque lui-même n’en sait rien. Lors d’une interview donnée au podcast Big Time de la chaîne de télévision saoudienne MBC1, le franchise player de l’Inter Miami a affirmé que tout dépendait d’un feeling. « Je sais que dès que je pense que je ne peux plus être performant, que je ne prends plus de plaisir à jouer ou que je ne suis plus capable d’aider mes coéquipiers, j’arrête, a assuré le fringuant jeune homme de 36 ans. Je sais quand je suis bon et quand je suis mauvais. Pour ma retraite, peu importe l’âge que j’aurai. Si je me sens bien, je continuerai à jouer. »

<iframe loading="lazy" title="Big Time Podcast: The question that makes everybody wonder when Messi is going to quit ?" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6t86Bs0Ft8Y?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une chose est sûre : s’il n’avait pas obtenu le titre de champion du monde obtenu en décembre 2022 face à la France aux tirs buts, il aurait pris sa retraite internationale. « Si les choses ne s’étaient pas passées comme ça c’est fait, j’aurais pris ma retraite internationale, car j’étais sur le point de prendre un autre virage dans ma carrière », assure-t-il à la télévision saoudienne en évoquant son départ vers les États-Unis. Alors, que lui reste-t-il à conquérir désormais ? Selon lui, plus grand-chose : « Je n’ai plus de rêve précis sur le plan sportif. J’ai tout accompli au cours de ma carrière ». Sous contrat jusqu’en décembre 2025 avec le club floridien, il n’a « pas encore pensé » à ses projets d’après-carrière.

Entre le cinéma et l’équipe de France U17, son avenir est pourtant tout tracé.

