Lloris revient sur sa séance de tirs au but face à l’Argentine

Lloris ouvre la boîte à mauvais souvenirs.

La finale du Mondial 2022 restera dans l’histoire comme l’un des plus gros regrets de l’histoire des Bleus : après avoir remonté les Argentins, la France s’incline lors de la séance de tirs au but (3-3, 4-2 TAB). Une défaite très dure à encaisser pour tout un pays, mais surtout pour Hugo Lloris, qui n’a stoppé aucun des tirs au but de l’Albiceleste. Interrogé par Le Parisien, le gardien du Los Angeles FC est revenu sur cet épisode douloureux : « Lors de ce dernier match de Coupe du monde, je n’en avais pas arrêté un seul, et ces images-là m’ont hanté plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. »

« Pour la séance de tirs au but, j’avais pris place dans le virage des Argentins, sous les huées, après m’être isolé un petit moment pour respirer, car j’étais fatigué, rejoue l’ancien portier des Spurs. J’étais très concentré, j’avais étudié le jeu de mes adversaires, mais je savais qu’à ce niveau-là, il fallait de la réussite, et pas seulement de l’expérience, du travail ou de l’intuition. J’ai revu longtemps les ballons qui m’avaient frôlé les mains, avant de finir dans les filets. Il y en a même un que j’ai touché. » Un échec encore plus difficile à vivre pour un gardien qui disputait alors son dernier Mondial : « Je savais que ce serait la dernière. Je n’allais pas repartir pour un cycle jusqu’en 2026, alors que j’avais déjà 35 ans. »

En 2024, Lloris s’est réconcilié avec les penaltys.

