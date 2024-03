Trois personnes jugées pour des insultes racistes après la finale de la Coupe du monde 2022

Un an et demi après les faits, la justice française va s’attaquer à deux hommes et une femme, accusés d’attaques racistes sur les réseaux sociaux après la finale de la Coupe du monde 2022. Comme indiqué par le journal L’Équipe, ces trois individus vont être jugés le 15 mai prochain au tribunal correctionnel de Paris, pour « injure publique en raison de l’origine, ethnie, nation, race ou religion » et « provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, ethnie, nation, race ou religion ».

Ce jugement résulte de la plainte déposée par la Fédération française de football et SOS Racisme trois jours après la finale du Mondial au Qatar perdue par la France contre l’Argentine. Ces internautes avaient alors violemment insulté et pris à partie certains joueurs de l’équipe de France comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ou encore Kingsley Coman. Il était notamment question d’un « photomontage de Lionel Messi portant un brassard SS et tenant au bout d’une corde » les joueurs nommés, selon le quotidien sportif.

Ces vieux cracks qui vont briller à la Coupe du monde des plus de 35 ans