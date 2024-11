Au Real Madrid, un hiver sans recrues et un nouveau poste pour Tchouaméni ?

Le mercato d’hiver s’annonce aussi gelé que les pelouses de Valdebebas.

Pas de recrues en vue, des blessures à la pelle (Carvajal, Militão, et leurs croisés partis en vacances prolongées), et une direction qui regarde les prix du marché comme un touriste devant un menu trop cher à Saint-Michel. Alors, il fallait trouver un plan B. Ou plutôt un plan T. Carlo Ancelotti fait dans le pragmatisme.

Aurelien Tchouaméni, bienvenue en défense centrale

« Insustituible » (irremplaçable), dit-on du Français Aurélien Tchouaméni du côté du Bernabéu, qui est passé chez Sosh. Pas faux, surtout quand le chantier défensif s’effondre et que la copro ne veut pas aligner les dineros, comme le rapporte le média espagnol Relevo. Avec Antonio Rüdiger en chef de la ligne, Tchouaméni pourrait dépanner en défense jusqu’à la fin de saison.

Une position d’urgence qui, finalement, ne surprend personne : dès l’été, l’échec du transfert de Leny Yoro laissait entrevoir ce genre de solution maison. Vallejo ? Toujours fidèle à lui-même, entre espoirs fugaces et performances pas assez rassurantes pour Don Carlo. Et puis, le repositionnement de Tchouaméni ouvre la voie à un certain Eduardo Camavinga, enfin libre de briller au poste de sentinelle.

Ancelotti, fidèle à sa philosophie « pas de vagues », joue son rôle d’homme de club. Pas de coups de gueule en conférence de presse, pas de bras de fer avec la direction. Il s’adapte, encore et toujours, à un contexte qui lui impose de terminer la saison avec ce qu’il a sous la main (bon, il y a pire quand même). Avec des duels comme celui contre Liverpool qui se profilent, l’heure est à l’improvisation maîtrisée.

Un nouveau joueur défensif ? C’est DD qui va être content.

Vinícius Júnior poursuit sa lutte contre le racisme via un documentaire Netflix