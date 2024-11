Un premier cadre forfait pour le rassemblement des Bleus

Entorse diplomatique ?

Pour les joueurs du Real Madrid, sécher les rassemblements des Bleus est apparemment devenu une mode. Ce mercredi, la Cadena COPE annonce qu’Aurélien Tchouaméni ne sera pas présent pour les deux matchs qui attendent l’équipe de France face à Israël et l’Italie. Et ce, après avoir largement participé au naufrage du Real face à Milan (1-3), ce mardi, à Santiago-Bernabéu. La raison ? Une entorse à la cheville et une absence d’un mois à venir, a priori.

Le capitaine des Bleus lors du rassemblement d’octobre aurait sans doute été convoqué par Didier Deschamps jeudi, malgré une prestation totalement ratée en Ligue des champions cette semaine et, plus globalement, un début de saison délicat. Reste maintenant à savoir si le sélectionneur pourra compter sur N’Golo Kanté ou si de nouvelles têtes pourraient faire leur apparition, alors que d’autres forfaits ne sont pas à exclure.

En tout cas, Adrien Rabiot se tient prêt.

