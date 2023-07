L’Italie écarte l’Argentine

Italie 1-0 Argentine

But : Girelli (87e) pour l’Italie

Les Azzurre entrent bien dans leur Mondial.

Face à une équipe argentine courageuse et agressive, l’Italie a dû attendre les dernières minutes pour faire la différence grâce à Cristiana Girelli. Entrée en jeu en fin de rencontre, l’expérimentée buteuse de la Juve n’a eu besoin que d’une occasion et d’un centre parfait de Lisa Boattin pour placer un coup de tête lobé imparable (1-0, 87e).

En première période, malgré un ciseau hors cadre de l’Argentine Mariana Larroquette, l’Italie met son jeu en place, mais peine à conclure. À la suite d’un loupé d’Aldana Cometti, Valentina Giacinti pense profiter de l’offrande, mais tombe sur Vanina Correa, bien placée. Arianna Caruso et Giacinti penseront tour à tour ouvrir le score et seront finalement logiquement signalées hors jeu, démontrant les difficultés italiennes à convertir leur domination en but. Au retour des vestiaires, un coup franc direct d’Eliana Stabile n’est pas loin de surprendre Francesca Durante, mais ce sera l’une des dernières cartouches sud-américaines. Car l’Italie prend le dessus physiquement, se procure quelques occasions notamment via cette tentative de Manuela Giugliano, avant d’être délivrée par Girelli à l’approche du temps additionnel.

Une précieuse victoire pour la Nazionale femminile qui rejoint la Suède, son prochain adversaire, en tête du groupe G.

Italie (3-5-2) : Durante – Di Guglielmo, Linari, Salvai – Bonansea, Giugliano, Dragoni (Girelli, 83e), Beccari, Boattin – Caruso (Greggi, 59e), Giacinti (Cantore, 74e). Entraîneuse : Milena Bertolini.

Argentine (4-2-3-1) : Correa – Stabile, Cometti, Mayonga, Braun – Benitez, Falfan (Ippoliyo, 90e) – Bonsegundo, Banini, Nunez (Rodriguez, 77e) – Larroquette (Gramaglia, 90e). Entraîneur : German Portanova.

