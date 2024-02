Le drôle d’hommage de la sélection italienne pour la retraite de Sara Gama

Gênant.

Dix-huit ans après ses débuts avec l’équipe nationale italienne, Sara Gama a tiré sa révérence vendredi à l’occasion d’un dernier match contre l’Irlande (0-0). La 140e et dernière cape d’une icône du football féminin dans la Botte. « Ce fut un beau voyage, et ce match aujourd’hui fut une belle conclusion. Je remercie toutes les personnes que j’ai rencontrées au fil des ans, a lâché la principale intéressée à l’issue de la partie. J’ai dit aux filles de s’amuser parce que le football est un beau sport et un terrain d’entraînement pour la vie. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’après-match a également été l’occasion pour ses coéquipières de lui rendre hommage à leur façon, grimées en l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, enfilant notamment une perruque. Un hommage pour le moins étrange relayé par Gianluigi Buffon, lequel n’a pas manqué de saluer l’impact de Sara Gama pour le football italien : « Il faudrait beaucoup de Sara Gama. Parce que pour le mouvement des femmes, Sara a mis son âme, son cœur et bien plus encore. Parce que Sara a été un exemple sur le terrain, reconnu par tous, mais aussi en dehors. Elle s’est battue pour faire reconnaître ses droits et ceux de toutes ses coéquipières, devenant un exemple et une icône pour tout le mouvement. Dans le développement du football féminin de ces dernières années, il y a beaucoup de Sara Gama. »

Repartie comme une légende.