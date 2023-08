Pronostic Afrique du Sud Italie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

L’Italie s’impose et passe en huitièmes

Quart de finaliste il y a 4 ans lors du Mondial en France, l’Italie espère au moins sortir de sa poule cette année, un an seulement après son échec en phase de groupes de l’Euro. En s’imposant devant l’Argentine lors de son premier match (1-0), la Nazionale a sans doute fait le plus dur dans sa quête de qualifications. Cependant, elle a été rappelé à l’ordre du haut niveau quelques jours plus tard face à la Suède en encaissant un sévère 5-0. Complètement débordées, les Transalpines ont concédé un très lourd revers qu’elles vont devoir rattraper.

Heureusement pour elles, les Italiennes affrontent ce mercredi une équipe d’Afrique du Sud beaucoup moins compétitive que la terrible Suède. Placées au 54e rang du classement Fifa, les Banyana Banyana ont débuté cette Coupe du monde en s’inclinant face aux Scandinaves (2-1) avant de devoir partager les points avec l’Argentine vendredi soir (2-2). Avec un seul petit point au compteur avant ce dernier match de poule, les Sud-Africaines se trouvent à la 3e place du classement, avec deux points de retard sur leur adversaire du jour et seront quasiment certaines d’être qualifiées si elles s’imposent. Mais à l’expérience et avec des joueuses qui évoluent toute l’année au haut niveau, les Italiennes semblent tout de même en mesure de réagir après leur grosse défaite face à la Suède et assurer leur qualification pour les 1/8e de finale.

La Suède balaie l'Italie et file en huitièmes