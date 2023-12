La Roja se trompe et commence une seconde mi-temps avec dix joueuses sur le terrain

Erreur 404.

Lors du revers de l’Espagne face à l’Italie ce vendredi en Ligue des nations (2-3), les championnes du monde espagnoles ont commis une belle boulette : revenir avec seulement dix joueuses sur le terrain pour les deux premières minutes de la seconde période. Cette bourde a eu des répercussions, puisque les Italiennes, menées 1-0, ont profité de leur supériorité numérique pour revenir à la hauteur de la Roja.

Si cette défaite met fin à une série de huit victoires consécutives, elle ne change rien, car l’Espagne, comme les Bleues, avait déjà validé son ticket pour le Final Four de la compétition. Mais cet oubli fait tache. Montse Tomé a expliqué qu’elle avait procédé à deux changements à la pause : Aitana Bonmati et Athenea del Castillo devaient sortir, Esther Gonzalez et Lucia Garcia devaient les remplacer. Problème, seule Lucia Garcia était sur la pelouse au coup d’envoi de la seconde période. Esther Gonzalez n’est entrée que deux minutes plus tard, sans s’être échauffée. Del Castillo est revenu sur cet épisode en conférence de presse : « Les changements ont été annoncés au début. Il a dû y avoir une confusion. On doit en tirer les leçons, car cela ne doit pas se répéter, a déclaré l’attaquante du Real Madrid. C’est une énorme erreur, je suis désolée, on ne peut pas se le permettre dans un match de ce niveau. »

