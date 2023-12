La France met l’Autriche KO et se qualifie pour le Final Four

France 3-0 Autriche

Buts de : Henry (5e), Le Sommer (57e) et Katoto (84e) pour les Bleues

La France avait rendez-vous avec l’histoire ce vendredi et ne s’est pas ratée. Les Bleues valident leur qualification pour le premier Final Four de la Ligue des nations féminine de l’histoire, dans une victoire 3-0 face à l’Autriche, seule nation qui pouvait encore mettre fin aux rêves bleus. Un match maîtrisé par les joueuses de Hervé Renard dans un Roazhon Park plein à craquer – 26 453 spectateurs – qui s’est époumoné pour encourager ses stars d’un soir.

Les Bleues n’auront que peu tremblé face aux deuxièmes du groupe 2 de cette nouvelle compétition. Préférée à Marie-Antoinette Katoto, tout juste revenue de blessure, sur le front de l’attaque, Eugénie Le Sommer lance la soirée dès la 3e minute d’une frappe lointaine (3e). Une première alerte avant la punition : sur un coup franc obtenu par Grace Geyoro, Selma Bacha vient placer une galette (saucisse) sur la tête d’Amandine Henry, qui troue les filets de Manuela Zinsberger (1-0, 5e). De l’autre côté du terrain, Barbara Dunst teste les réflexes de Pauline Peyraud-Magnin, de retour dans les cages tricolores avec l’absence de Constance Picaud (7e). Seul gros frisson pour les supporters rennais, qui vont davantage se lever sur les prochains hors-jeu de Kadidiatou Diani (13e) puis Geyoro (19e). Suffisant pour lancer la ola la plus rapide de l’histoire. Le reste sera une histoire de mésentente, entre Bacha et Dali (22e) ou de frappes de Le Sommer qui rasent les montants (29e et 31e). La fin de la première période est un festival tricolore et se conclut avec un pénalty bien gratté par l’attaquante bretonne, mais aussi bien stoppé par la gardienne autrichienne (43e).

De retour des vestiaires, la numéro 9 française tient presque sa revanche en frôlant un bon centre de Selma Bacha (48e) avant de mettre définitivement fin à sa disette de six matchs sans marquer chez les Bleues quand Elisa De Almeida, servie royalement par Dali, lui envoie un très bon centre qu’elle croise (2-0, 57e). Pour une modeste 93e réalisation avec le maillot tricolore. Le but du break va décomplexer les Autrichiennes, qui réussissent à créer le surnombre plusieurs fois et obligent le Roazhon Park à célébrer deux belles interventions défensives de De Almeida (71e) et Griedge Mbock (81e). Mais elles sont trop brouillonnes pour inquiéter les Françaises, qui plantent le troisième sur un énième corner de Bacha, pour la tête parfaite de Marie-Antoinette Katoto, qui signait son retour en bleu 505 jours après (3-0, 84e). Pauline Peyraud-Magnin s’assure de son côté de conserver un cleansheet en fermant bien son angle au premier poteau devant Virginia Kirchberger (87e), alors que le public scandait le légendaire « et un, et deux, et 3-0 ! » Et les Bleues n’ont pas déçu les Bretons !

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – De Almeida, Mbock, Renard, Karchaoui – Dali (Mateo, 87e), Henry, Geyoro – Diani (Katoto, 46e), Le Sommer (Dufour, 75e), Bacha (Majri, 87e). Sélectionneur : Hervé Renard.

Autriche (4-4-2) : Zinsberger – Kirchberger, Georgieva, Puntigam, Hanshaw – Dunst (Purtscheller, 77e), Zadrazil (Schasching, 77e), Höbinger (Hickelsberger-Füller, 65e), Naschenweng (Schiechtl, 65e)- Feiersinger, Campbell (Pinther, 77e) Sélectionneuse : Irene Fuhrmann.

