Les Bleues maîtrisent l'Autriche sans panache

Autriche 0-1 France

But : Renard (5e)

Maîtresse Renard.

Peu convaincantes face au Portugal vendredi dernier, les Françaises n’ont pas forcément été plus rassurantes en Autriche, ce mardi, mais enchaînent un nouveau succès (0-1). Une rencontre que les Bleues entament idéalement puisqu’il ne faut que cinq minutes à Wendie Renard pour faire sauter le verrou adverse. Sur coup-franc, Selma Bacha dépose une galette sur la caboche de sa capitaine qui conclut, bien aidée par Manuela Zinsberger, qui avait visiblement troqué ses gants pour des moufles (0-1, 5e). Largement dominées, sans pour autant plier, les Autrichiennes, et Celina Degen, font même trembler les Tricolores, et la barre de Constance Picaud, juste avant la pause (45e+2).

Un coup de chaud sur lequel les filles d’Irene Fuhrmann tentent de surfer au retour des vestiaires. De plus en plus conquérantes, ce sont désormais elles qui dictent le rythme de cette rencontre et empêchent les Bleues de poser leurs pieds sur la gonfle. Après presque trente minutes passées sans s’approcher des cages autrichiennes, les Tricolores parviennent enfin à timidement se montrer dans les quinze dernières minutes. Mais, à l’image du premier acte, il manque toujours ce petit supplément de précision pour permettre à Amandine Henry, de retour comme titulaire, et sa bande de doubler la mise. Inutile finalement puisque les Françaises conservent leur petit but d’avance pour prendre seules la tête de ce Groupe 2.

Et compter, déjà, deux victoires de plus que l’OL (masculin) cette saison.

Autriche (4-2-3-1) : Zinsberger – Georgieva, Schiechtl (Kirchberger, 61e), Degen, Hanshaw – Zadrazil, Puntigam (Höbinger, 73e) – Dunst, Feiersinger (Schasching, 84e), Naschenweng (Purtscheller, 61e) – Pinther (Campbell, 46e). Sélectionneuse : Irene Fuhrmann.

France (4-3-3) : Picaud – Perisset (Mbock, 58e), De Almeida, Renard, Karchaoui – Jean-François (Le Garrec, 58e), Henry (Toletti, 76e), Matteo (Becho, 58e) – Diani (Aseyi, 87e), Le Sommer, Bacha. Sélectionneur : Hervé Renard.

Grace Geyoro forfait contre l'Autriche